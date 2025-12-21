O Vila Nova contratou o atacante Janderson, de 26 anos. O jogador rescindiu seu contrato com o Ceará e firmou vínculo com o Tigre por dois anos, tornando-se o décimo reforço do clube para a temporada 2026.\nO Ceará aceitou a rescisão do contrato, que se encerraria ao fim de 2026, e permanecerá com um porcentual dos direitos econômicos do atleta, cujo valor ainda não foi divulgado.\nVila Nova concentra contratações em dezembro e repete final de 2024\nJanderson é o quarto atleta do setor ofensivo contratado pelo Vila Nova até o momento. Ele se junta a Dellatorre, Rafa Silva e Ryan. Os outros nomes anunciados pelo clube são: os goleiros Airton e Gabriel Átila, o zagueiro Anderson Jesus, os volantes Marco Antônio e Willian Maranhão e o meia Marquinhos Gabriel\nEm 2025, Janderson, que pertencia ao Ceará, foi emprestado ao Atlético-GO até o fim de fevereiro, período em que disputou 12 partidas e marcou um gol.