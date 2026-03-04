O Vila Nova acertou com um novo goleiro para os próximos meses da temporada. Helton Leite, de 35 anos, rescindiu contrato com o Fortaleza e vai reforçar o time colorado. Ele chega para substituir Airton, que chegou neste ano com status de titular, mas se transferiu para o Criciúma depois de não se firmar na meta alvirrubra.\nHelton Leite passou pelas categorias de base de América-MG, Goiás e Grêmio. No profissional, atuou por JMalucelli, Ituiutaba, Ipatinga e Criciúma, antes de passar quatro temporadas no Botafogo, por onde fez 32 jogos.\nEm seguida, o goleiro defendeu o São Caetano e então passou um longo período na Europa. No Velho Continente, vestiu as camisas de Boavista e Benfica, ambos de Portugal, além de Antalyaspor, da Turquia, e Deportivo, da Espanha.\nHelton Leite foi repatriado pelo Fortaleza em 2025, mas só fez cinco jogos pelo Tricolor do Pici. Em 2026, ele busca mais oportunidades pelo Vila Nova.