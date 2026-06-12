O Vila Nova, que lidera a Série B com 25 pontos, acertou a contratação do lateral esquerdo Igor Carius, de 33 anos e atualmente sem atuar pelo Mirassol-SP, clube que disputa a Copa Libertadores e a Série A. O jogador teve passagem pelo Atlético-GO (2021) e disputou duas partidas na Libertadores deste ano, na derrota (2 a 1) para o Lanús (Argentina) e na vitória sobre o Always Ready (Bolívia). Porém, está sem espaço na equipe do interior paulista.\nIgor Carius será mais uma opção na lateral esquerda. Jogador da posição, Willian Formiga teve um traumatismo craniano e não tem prazo de retorno definido ao time do Vila Nova.\nVersátil, Carius pode atuar na zaga, pelo lado esquerdo. Carius teve passagens por Cuiabá-MT e Sport. Na temporada, ele atuou 25 vezes.\nPorém, o defensor só poderá atuar a partir do dia 20 de julho, quando será aberta a janela para transferência de jogadores no futebol brasileiro.