O Vila Nova tem duas novidades no mercado de transferências. O clube acertou a contratação do meia Marquinhos Gabriel, de 35 anos, que deve assinar com o time goiano por duas temporadas. Além disso, o Tigre confirmou oficialmente a renovação com o lateral direito Thalys até o dia 30 de novembro de 2026.\nLeia também\n+ Vila Nova acerta contratação de goleiro do Novorizontino\nFormado nas categorias de base de Juventude e Internacional, Marquinhos Gabriel passou por Avaí, Sport, Bahia, Palmeiras, Al-Nassr (Arábia Saudita), Santos, Corinthians, Al-Nasr (Emirados Árabes), Cruzeiro, Athletico-PR, Cruzeiro, Vasco, Criciúma e Goiás. Na carreira, ele tem um total de 14 títulos, incluindo um Brasileirão, uma Liga Saudita e três Paulistas.\nNas últimas semanas, Marquinhos Gabriel despontou como o principal alvo do Vila Nova para ocupar a função de meia de criação da equipe em 2026. Em 2025, o experiente jogador fez 47 jogos, quatro gols e sete assistências pelo Avaí. Ele chega ao Vila Nova para ocupar a lacuna deixada por Jean Mota e Dodô.