No início desta semana, o Vila Nova acertou a contratação do treinador Carlos Leiria para a equipe sub-20. O profissional de 43 anos, que tem passagens pelas categorias de base de Internacional, Corinthians e Botafogo, além do time profissional carioca, estava no Itaquaquaquecetuba Athletico, na disputa da 5ª divisão do Campeonato Paulista.\nHá dois meses, o Vila Nova jogou o Campeonato Goiano Sub-20. No torneio em questão, o Tigre foi vice-líder da 1ª fase e eliminou o Goiânia nas quartas de final. Na semi, perdeu duas vezes para o Atlético-GO e ficou pelo caminho. Depois disso, a diretoria colorada demitiu o treinador Jayme Algarte.\nDesde então, o Vila Nova não havia contratado nenhuma reposição para o cargo. No último domingo (9), no CT Vila do Tigre, pela 1ª rodada da Copa Goiás Sub-20, o time colorado venceu o Anápolis por 2 a 1 sob o comando de Ariel Mamede, auxiliar permanente do clube.