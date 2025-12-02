O Vila Nova acertou a sua quarta contratação para a temporada 2026: o zagueiro Anderson Jesus, de 30 anos. Ele iniciou o ano de 2025 no CRB e disputou apenas um jogo. Depois disso, transferiu-se para o Avaí, onde passou a maior parte do tempo na reserva, mas participou das últimas quatro partidas do time na Série B, três delas como titular.\nLeia também\n+ Vila Nova acerta contratação de atacante do América-MG\nAnderson Jesus, que deve assinar com o Vila Nova em definitivo até o fim de 2026, foi revelado pelo Confiança e também atuou pela base do Atlético-MG e do Grêmio. Defendeu o Guarani-MG e o Guarani-SP, além de Bahia, América-MG, FC Vizela (Portugal) e Bolívar (Bolívia). Neste último, chegou a disputar a Libertadores.\nAnderson Jesus se junta ao volante Marco Antônio, ex-Náutico, e aos atacantes Ryan, ex-Maranhão, e Rafa Silva, ex-América-MG, como reforços do Vila Nova para 2026. Entre eles, apenas Marco Antônio foi anunciado oficialmente até o momento.