O Vila Nova acertou a contratação do zagueiro Jonathan Costa, de 31 anos, por empréstimo do Guarani. Ele chega para preencher uma lacuna no elenco, já que três defensores atualmente estão lesionados ou em transição física. O jogador ficará na equipe colorada até o final da temporada.\nJonathan Costa, que também pode atuar como volante, foi formado nas categorias de base do Paulínia-SP e rodou por diversos clubes do futebol brasileiro, além de ter atuado no Portimonense, de Portugal. Entre 2023 e 2025, defendeu as cores do Avaí, e neste ano vinha jogando pelo Guarani, com 21 jogos, três gols e uma assistência.\nNeste momento, o Vila Nova lida com a lesão de Breno Bora, que deve desfalcar o time por algumas semanas, enquanto Douglas Mendes e Anderson Jesus passam por transição física. O único outro zagueiro de origem à disposição é Tiago Pagnussat - o lateral esquerdo Willian Formiga também pode ser improvisado na função.