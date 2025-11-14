O Vila Nova acertou a renovação de contrato com o lateral esquerdo Willian Formiga, de 30 anos, até o fim de 2026. O jogador, que tinha vínculo até o fim deste ano, foi titular da posição durante toda a temporada e está dentro do planejamento do Tigre para o próximo ano.\nEm 2025, Formiga disputou 41 jogos, sendo o titular da lateral esquerda. O jogador ficou fora de algumas partidas por lesões e suspensões ao longo da temporada. Mesmo assim, a diretoria quis a permanência do campeão goiano com o clube para 2026.\nLeia também\n+Técnico do Vila Nova indica que dará chance aos atletas da base contra o CRB\nEssa é a segunda passagem de Formiga pelo time goiano. A primeira foi entre 2021 e 2022, quando o jogador realizou 65 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.\nA renovação marca o primeiro movimento de permanência no elenco para a próxima temporada. Antes disso, apenas saídas haviam sido confirmadas nas últimas semanas, como os meias Jean Mota e Miticov, os atacantes Bruno Mendes e Guilherme Parede e o goleiro Kozlinski