O Vila Nova vai adotar postura de cautela em relação ao lateral direito Hayner, alvo de operação que investiga uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e ao tráfico interestadual de armas. O jogador seguirá treinando normalmente no clube e deve continuar como titular no time do técnico Guto Ferreira, enquanto a situação é apurada.\n“Ele está sendo investigado, e nós tivemos ciência do fato. Ele está tranquilo e diz que não participou de nada. Não vamos julgá-lo antecipadamente. Se for provado que ele é culpado, tomaremos a decisão posteriormente”, informou o presidente do Vila Nova, Fábio Brasil.\nHayner vive seu melhor momento pelo Vila Nova em campo. Ele conquistou a condição de titular nas últimas rodadas e ajudou na evolução defensiva do Tigre na Série B - a equipe não sofreu nenhum gol nos últimos quatro jogos.