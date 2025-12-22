Por causa da acusação contra o meia-atacante Gustavo Pajé, de que o jogador teria agredido uma mulher em um bar do Rio de Janeiro, o Vila Nova vai aguardar a investigação do caso para decidir o que fazer em relação ao atleta de 20 anos. Antes do episódio desta semana, ele iniciaria a pré-temporada com o elenco principal na próxima quinta-feira (26).\nVila Nova acerta contratação de atacante que já defendeu o Atlético-GO\nA reportagem do POPULAR entrou em contato com a diretoria do Vila Nova, que não quis se pronunciar sobre o caso, e apurou que Gustavo Pajé, que está de férias no momento, vem mantendo contato com o clube a respeito da acusação de agressão. Neste momento, não há definição sobre os próximos passos do jogador com a camisa colorada.\nEm 2026, a expectativa é de que ele ganhasse mais minutagem em campo e fosse utilizado com maior frequência pelo técnico Umberto Louzer. Ao contrário de 2025, em que ele não iniciou a pré-temporada com o profissional porque disputou a Copa São Paulo, Gustavo Pajé foi promovido ao plantel principal e passou a trabalhar normalmente com o restante dos companheiros.