O Vila Nova aguarda a definição da situação do zagueiro Jonathan Costa, que não enfrentou o Botafogo-SP devido a um incômodo no adutor, para definir a defesa titular para o próximo jogo diante do Cuiabá. A tendência é de que Tiago Pagnussat volte a formar a dupla ao lado de Douglas Mendes.\nApós a goleada sofrida por 5 a 0 para o Athletic, em que Tiago Pagnussat foi expulso, a dupla de zaga titular do Vila Nova passou a ser formada por Jonathan Costa e Douglas Mendes. Foi assim na vitória contra o Goiás (2 a 0), no empate contra o Avaí (1 a 1) e nos triunfos sobre América-MG (1 a 0) e Londrina (2 a 0).\nNa partida diante do Botafogo-SP, os dois jogadores fariam a dupla titular, mas Jonathan Costa sentiu dores antes da bola rolar e foi substituído por Tiago Pagnussat, que chegou a ser suspenso pelo STJD por quatro partidas por causa de uma agressão na derrota para o Athletic, mas o Tigre conseguiu um efeito suspensivo da pena e aguarda a data do novo julgamento.