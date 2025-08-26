Com a desclassificação da Aparecidense na Série D do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova solicitou a chegada antecipada do meio-campista Enzo Bizzotto, filho do ídolo do Goiás, Fernandão. O jogador de 22 anos chega ao clube colorado nesta quarta-feira (27), para a sequência da temporada. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do Tigre, Leandro Bittar, ao POPULAR.\nNa última segunda-feira (25), a reportagem do POPULAR entrou em contato com Alarcon Pacheco e Túlio Lustosa, diretores de futebol de Vila Nova e Aparecidense, respectivamente, para apurar a possível antecipação da contratação de Enzo Bizzotto.\nO dirigente do Tigre afirmou que naquele momento não conversaria sobre Enzo pois o time estava focado no jogo contra o Botafogo-SP. Já o dirigente do Camaleão afirmou que a chegada antecipada dependeria da vontade do time alvirrubro.