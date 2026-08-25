O Vila Nova antecipou a opção de compra estipulada em contrato e assinou em definitivo com o volante Dudu até o dia 30 de novembro de 2029. O anúncio foi feito pelo clube colorado nesta terça-feira (25).\nO jogador estava emprestado pela Anapolina ao Tigre até 30 de novembro de 2026 e agora a equipe colorada ficará com 70% dos direitos do atleta, enquanto a Rubra permanecerá com 30%.\nVila Nova encontra defesa titular e chega a marca inédita na temporada\n-WEBSTORIES: Vila Nova antecipa compra e assina em definitivo com volante ex-Anapolina (1.3448605)\nDudu, de 24 anos, chegou ao Vila Nova depois de se destacar pela Anapolina no Campeonato Goiano. A Xata fez umas das principais campanhas do torneio estadual e chegou até a fase semifinal, sendo eliminada nos pênaltis pelo Goiás.\nNo Tigre, o volante teve um início discreto, mas se firmou como titular no meio-campo. Dudu soma 25 jogos e quatro gols marcados, em sua temporada mais artilheira da carreira. O gol mais recente foi na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no clássico disputado na 22ª rodada da Série B.