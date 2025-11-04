O Vila Nova anunciou na manhã desta terça-feira (4) a rescisão de contrato com o atacante Guilherme Parede, de 30 anos. O clube divulgou que a decisão foi em comum acordo. O jogador tinha contrato com o clube até 31 de dezembro de 2026.\nA saída faz parte do planejamento do clube para a próxima temporada. O volante Miticov foi o primeiro jogador a deixar o Vila Nova, em uma rescisão de comum acordo.\nA última partida do atacante pelo clube foi no clássico contra o Atlético-GO, no dia 18 de outubro. Ele vinha tratando uma lesão muscular na posterior da coxa direita.\nEm 2023, Guilherme Parede realizou sua primeira passagem pelo clube, marcou sete gols e deu cinco assistências em 44 partidas, e fez parte da campanha do quase acesso à Série A.\nEm 2025, retornou ao Tigre com grande expectativa de repetir a boa primeira passagem, mas o jogador não rendeu o esperado, encerrando sua segunda passagem sem nenhum gol marcado e quatro assistências em 21 jogos.