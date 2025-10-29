O Vila Nova acertou a saída do volante Diego Miticov, de 23 anos. O jogador está retornando ao Betim-MG, e a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, de acordo com o Tigre. Miticov não estava sendo utilizado pelo Vila Nova. A última partida do jogador foi em setembro.\nDe acordo com o clube, a saída ocorreu dentro da normalidade, já que o Betim-MG, equipe de origem do jogador, manifestou o desejo de contar novamente com ele.\nO Vila Nova não tem mais ambições na Série B, pois não pode mais subir e tem risco mínimo de queda.\nPelo Tigre, Miticov disputou 11 partidas, dez pela Série B e uma pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Ele iniciou cinco jogos como titular e não marcou gols nem contribuiu com assistências.\nSua última partida foi no dia 8 de setembro, no empate em 1 a 1 contra o Athletic-MG, pela 25ª rodada da Segundona, no OBA. Na ocasião, o jogador saiu de campo com uma lesão de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito, que não exigiu cirurgia.