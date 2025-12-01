A diretoria do Vila Nova tem objetivos específicos para 2026. Com uma situação financeira semelhante à de 2025, a equipe aposta nas categorias de base para aumentar o investimento e planeja mudar a cultura interna e dar mais tempo para os treinadores trabalharem, a começar por Umberto Louzer. No campo das contratações, o clube vai buscar atletas em todas as posições.\nLeia também\n+ Vila Nova confirma permanência de diretor de futebol Alarcon Pacheco\nO vice-presidente Vinícius Cirqueira afirmou que não há como mudar o patamar de investimento do clube no atual momento se não surgirem outras alternativas, como um investidor ou a venda de um jogador que possa mudar a realidade do clube. Até por isso, o Vila Nova acredita que apostar na base pode render frutos a médio e longo prazos.\n“Temos que ter a coragem de colocar os meninos no profissional, jogando um Campeonato Goiano, uma Copa do Brasil, é a possibilidade de você demonstrar para o mercado o que você tem, os seus valores. Hoje nós temos um certificado de clube formador, uma estrutura de alojamento, de campos de treinamento. Então, tudo isso já é plantado”, comentou.