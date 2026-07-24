A janela de transferências vem refletindo de maneira positiva no Vila Nova. Dos seis jogadores contratados recentemente, quatro deles já atuaram como titulares e um outro deve ser relacionado pela primeira vez na próxima rodada. Com isso, o técnico Guto Ferreira ganhou profundidade de elenco para a sequência da Série B.\nO plantel enxuto de jogadores foi um dos motivos que mais atrapalhou o Vila Nova nas últimas edições de Série B. Frequentemente, a equipe colorada fez um bom 1º turno, mas viu o desempenho cair no 2º turno por causa de lesões e suspensões, além de reforços de concorrentes diretos pelo acesso. Neste ano, a diretoria reforçou o grupo para ter mais chances de subir.\nPode-se dizer que o volante Higor Meritão e o lateral Igor Cariús já encontraram um espaço no time titular nas vagas de Dudu e Nathan Camargo, respectivamente. O zagueiro Breno Bora também vem sendo titular, mas pode perder a vaga justamente para Douglas Mendes, outro reforço recente.