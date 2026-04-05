O Vila Nova venceu o Atlético-GO, por 2 a 1, e ganhou seu primeiro jogo na Série B. Neste sábado (4), o Tigre saiu atrás após Marrony abrir o placar no OBA. Marquinhos Gabriel, de pênalti, e Gustavo Puskas, que aproveitou erro inacreditável do goleiro Vladimir, marcaram os gols da virada do Tigre pela 3ª rodada da competição nacional.\nCom o resultado, o Vila Nova chega aos cinco pontos e assume a 7ª colocação. O Atlético-GO perde pela terceira vez seguida (ainda não venceu na competição) e, sem pontuar, cai para a última colocação da Série B.\nVila Nova e Atlético-GO voltam a jogar pela Série B no próximo final de semana. No sábado (11), o Tigre encara a Ponte Preta, fora de casa, a partir das 18 horas. No domingo (12), em casa, o Dragão mede forças com o Londrina, a partir das 20h30, no encerramento da 4ª rodada da competição.