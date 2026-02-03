Em meio a uma sequência de lesões de jogadores, o Vila Nova quer aproveitar a semana livre para recuperá-los antes do último compromisso válido pela 1ª fase do Campeonato Goiano, contra a Jataiense. Além disso, o clube estuda poupar alguns atletas pendurados para que eles entrem zerados nas quartas de final.\nNo jogo contra o Goiás, os laterais direitos Elias e Hayner e o atacante Emerson Urso conseguiram se recuperar a tempo de serem relacionados. Os dois últimos começaram como titulares, e o primeiro entrou no decorrer da partida.\nMesmo assim, cinco outros jogadores não puderam atuar por questões físicas: o zagueiro Pedro Romano, o lateral direito Thalys, o meia Marquinhos Gabriel, o meia-atacante Bruno Xavier e o atacante Janderson. Além disso, Hayner, que havia ficado fora do jogo anterior por dores, voltou a sentir no clássico e precisou ser substituído por Elias ainda no 1º tempo.