Na semana da reapresentação para a temporada de 2026, o Vila Nova atingiu a meta estabelecida internamente de contratar dez jogadores. Com a chegada do atacante Janderson, o Tigre entende que possui um elenco competitivo para os primeiros meses do ano, sobretudo para a disputa do Campeonato Goiano.\nComo o Vila Nova apenas cumpriu tabela na reta final da Série B, após ver chegar a zero as chances de acesso à Série A e evitar o rebaixamento para a Série C, a diretoria colorada teve alguns dias a mais para planejar o elenco de 2026, a começar pelas saídas de jogadores que não seriam aproveitados.\nDesde então, deixaram o clube os seguintes jogadores: os goleiros Kozlinski e Victor Hugo, os zagueiros Walisson Maia e Marcondes, os volantes Miticov, Arilson, Igor Henrique, Ralf e Nathan Melo, os meias Dodô e Jean Mota, e os atacantes Guilherme Parede, Bruno Mendes, Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva.