O Vila Nova segue na cola do G2 da Série B, depois de atropelar a lanterna Ponte Preta por 6 a 0 na noite desta quarta-feira (19), no OBA, pela 23ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Janderson, André Luís, Marquinhos Gabriel, Dudu, Everton Galdino e Willian Formiga, e o resultado deixou o Tigre isolado como melhor ataque da Segundona.\nEssa foi a maior goleada da história do Vila Nova na Série B. Antes disso, o clube jamais havia vencido uma partida por diferença maior do que quatro gols, e foi a primeira vez em que o time marcou seis vezes em um único jogo da Segundona. Nos pontos corridos da competição, foi a vitória de número 200 do Tigre, que fica atrás só de Avaí (209) e CRB (211).\nAlém disso, também foi a maior goleada do Vila Nova na temporada, igualando o 6 a 0 diante do Rio Branco-ES pela Copa Centro-Oeste, e a maior goleada geral na atual edição da Série B, superando o 5 a 0 do Londrina sobre o CRB na 16ª rodada. O Tigre havia marcado quatro gols no triunfo por 4 a 3 sobre o Náutico, mas não passou disso.