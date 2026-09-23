Vila Nova e Goiás foram os clubes do futebol goiano que venceram na 29ª rodada da Série B. O Tigre bateu o América-MG por 1 a 0 e a equipe esmeraldina fez 2 a 1 no Avaí. O Atlético-GO perdeu na rodada após ser superado pelo São Bernardo, por 1 a 0.\nCom os resultados, o Vila Nova aumentou suas chances de acesso à Série A. O Goiás dobrou a chance de garantir vaga no G6, enquanto o Atlético-GO viu os números caírem após a derrota para o São Bernardo.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.\nNa classificação, o Vila Nova assumiu a liderança da competição. O Tigre tem 51 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, novo vice-líder. O clube goiano fica à frente por ter uma vitória a mais: 15 a 14.