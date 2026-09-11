Atlético-GO e Vila Nova foram os clubes goianos que venceram na 27ª rodada da Série B: o Tigre levou a melhor contra o Goiás (2 a 0) no clássico disputado no OBA e o Dragão, em casa, bateu o Ceará por 2 a 1, em jogo que atuou com um a menos durante quase todo o segundo tempo. Os triunfos melhoraram as chances de acessos de colorados e rubro-negros, enquanto o clube esmeraldino viu sua probabilidade cair pela segunda rodada seguida.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.\nNa classificação, o Vila Nova segue como o goiano mais bem colocado. O Tigre é o 3º colocado com 47 pontos, dois atrás do Novorizontino (2º lugar) e três do líder Juventude.\nO Atlético-GO voltou a colar no G6 e finalizou a rodada no 7º lugar com 43 pontos. É a mesma pontuação do 6º colocado, o Operário-PR, mas o time paranaense fica entre os seis primeiros por ter uma vitória a mais (12 a 11) que a equipe goiana.