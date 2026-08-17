Após o fim da 22ª rodada da Série B, o Vila Nova, único goiano que venceu na rodada, aumentou suas chances de acesso. O Tigre venceu o Atlético-GO por 2 a 0, no clássico goiano disputado no Estádio Antônio Accioly. Já o Goiás perdeu fora de casa para o líder Criciúma por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse. Com as derrotas, Goiás e Atlético-GO viram suas chances de acesso diminuírem.\nConfira as probabilidades dos três goianos — Atlético-GO, Goiás e Vila Nova — de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que considera as possibilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.\nNa tabela de classificação, o Vila Nova continua sendo o goiano mais bem colocado e o único dentro do G6. Com a vitória sobre o Atlético-GO, o Tigre subiu para a 3ª colocação e agora tem 37 pontos, dois a menos que o Juventude, 2º colocado, com 39.