Com a vitória sobre o Botafogo-SP por 1 a 0, no último sábado (3), e os demais resultados do fim de semana, o Vila Nova sustentou a liderança e segue no rumo do acesso para a Série A. No próximo jogo, o Tigre busca igualar uma marca que só aconteceu uma vez nesta Série B, de quatro vitórias consecutivas, para ressignificar uma sequência negativa do 1º turno.\nEntre a 9ª e a 12ª rodadas da Série B de 2026, o Vila Nova emendou quatro triunfos seguidos contra Avaí (2 a 0), América-MG (2 a 1), Londrina (1 a 0) e Botafogo-SP (1 a 0). Essa foi a maior sequência de vitórias do Tigre no campeonato, que não foi igualada em nenhum momento até aqui.\n-WEBSTORIES: (1.3464187)\nAgora, o Tigre tem a oportunidade de repetir o que fez naquela fase, contra quase os mesmos adversários. Nos últimos três jogos, a equipe goiana venceu América-MG (1 a 0), Londrina (2 a 0) e Botafogo-SP (1 a 0). Nesta semana, para tentar chegar à quarta vitória seguida, o Vila Nova vai receber o Cuiabá, adversário que marcou o início do período de instabilidade do clube na competição.