O diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, afirmou que o clube ainda busca um atacante no mercado de transferências e que tem “algumas coisas encaminhadas”. O dirigente revelou que a procura é por um atacante de lado, preferencialmente pelo esquerdo, mas não necessariamente um atleta canhoto, e valorizou os atuais nomes do plantel.\n“Estamos buscando essa contratação, temos algumas coisas conversadas, engatilhadas. Nós esperamos, até o dia 11 (de setembro), ter mais alguma chegada. Mas o nosso principal reforço foi não ter perdido atletas. Só a gente que está aqui no dia a dia sabe o que passamos em termos de procura, propostas, mas conseguimos blindar bem o nosso elenco”, disse.\nAinda sobre o mercado de transferência, Alarcon Pacheco admitiu que as chances de Lucas Silva, do Vitória, vestir a camisa colorada nesta temporada são “remotas”, mas deixou as portas abertas para uma possível vinda do jogador em outro momento.