Muito ativo no mercado, com cinco reforços já contratados antes mesmo da abertura da janela de transferências, o Vila Nova não deve parar por aí. A diretoria ainda busca mais dois reforços para o elenco no setor ofensivo. A ideia é contratar dois jogadores de lado de campo.“Buscamos mais dois atletas, especificamente extremos. A ideia é fechar a janela com sete reforços no total”, disse Alarcon Pacheco, diretor de futebol do Vila Nova, ao POPULAR.Os nomes dos possíveis reforços ainda são mantidos em sigilo, e o Tigre segue analisando o mercado.Outra negociação que já vem acontecendo nas últimas duas semanas é com o meia-atacante Everton Galdino, de 29 anos, que já passou pelo Vila Nova e estava emprestado ao Mirassol. O jogador pertence ao FC Tokyo, do Japão, e as negociações, consideradas difíceis, seguem em andamento.Até aqui, o Vila Nova já confirmou cinco reforços: o lateral esquerdo Igor Cariús, os zagueiros Breno e Douglas Mendes, o volante Higor Meritão e o atacante Caíque Jesus.