Ao cair para 5º lugar, o Vila Nova terminou a 20ª rodada da Série B em sua pior posição desde a 8ª rodada, quando também ficou na 5ª colocação. O Tigre figura dentro do G6 desde a 4ª rodada, mas está com o sinal de alerta ligado para não perder força no 2º turno, assim como aconteceu em edições anteriores do campeonato.\nO 2º turno acabou de começar, mas o Vila Nova liga o sinal de alerta. Nas últimas três edições da Série B, em que o Tigre brigou pelo acesso, a equipe não alcançou o objetivo muito por causa da queda de rendimento na segunda metade do campeonato.\nEm 2025, o Vila Nova fez 27 pontos no 1º turno e 20 no 2º. Em 2024, foram 30 no 1º e 25 no 2º. Já em 2023, o time somou 35 pontos no 1º e 26 no 2º. Se tivesse pelo menos repetido a mesma pontuação do 1º no 2º turno, o clube teria subido em 2023 como vice-campeão, por exemplo.