Segue o calvário do Vila Nova. Na noite desta quinta-feira (2), no OBA, a equipe goiana saiu na frente do Criciúma com gol de Júnior Todinho, mas Diego Gonçalves empatou e o duelo, que ainda teve expulsão do zagueiro Weverton, terminou em 1 a 1. O confronto marcou a estreia do técnico Umberto Louzer e a ampliação do jejum colorado, que alcançou oito jogos sem vencer.\nCom esse resultado, o Vila Nova vai terminar a 30ª rodada da Série B na 13ª colocação, com 39 pontos. Já o Criciúma ultrapassou momentaneamente Goiás e Coritiba e está na liderança da Segundona, com 50 pontos.\nO cenário que o torcedor vilanovense menos queria se repetiu diante de seus olhos. Desde a derrota para o Botafogo-SP (2 a 0), que deu início à atual seca de oito partidas sem vitórias, o Vila Nova já ficou à frente do placar em cinco desses jogos e em nenhum deles conseguiu sustentar a vantagem. Coincidentemente, Júnior Todinho foi protagonista em todos os confrontos.