Pela 3ª rodada da Copa Centro-Oeste, o Vila Nova cedeu pênalti no último minuto e empatou com o Primavera-MT em 2 a 2 no Estádio Cerradão, na noite desta quarta-feira (8). Os gols colorados foram marcados por Enzo e Ruan Ribeiro; Yuri Mamute e Caíque anotaram para os donos da casa, que ainda perderam um outro pênalti com Wallace.\nCom quatro pontos, o Vila Nova, que atuou com reservas e jovens da base, se manteve na vice-liderança do Grupo A do Regional. O líder Rio Branco-ES tem seis pontos e pode disparar ainda mais na 1ª colocação, pois visita o Operário-MS nesta quinta (9), às 20h30.\nO próximo compromisso do Vila Nova pela Copa Centro-Oeste será na próxima quarta-feira (15), às 21h30, contra o Capital-DF, no OBA. Antes disso, o time principal enfrenta a Ponte Preta no sábado (11), às 18 horas, fora de casa, pela 4ª rodada da Série B.