O Vila Nova não tem mais pretensões na Série B e amargou o empate de 2 a 2 com o Avaí, sábado (8), após abrir dois gols de vantagem. Mesmo que tenha sofrido a terceira igualdade seguida na Série B, o clube pode planejar a próxima temporada com mais tranquilidade. Na Segundona nacional, a equipe colorada terá mais dois compromissos - CRB (fora) e Volta Redonda (casa) -, mas o assunto que movimentará os vilanovenses será a definição dos próximos dirigentes à frente da diretoria.\nInternamente, o clima de eleições está no ar. O mandato do próximo presidente será de três anos (2026 a 2028) e a expectativa é que os candidatos serão eleitos por aclamação.\nA primeira definição será a eleição para a escolha da nova composição do Conselho Deliberativo. O prazo para o registro de chapas termina nesta segunda-feira (10). O pleito está marcado para a segunda-feira da próxima semana, dia 17.