O Vila Nova completa, nesta segunda-feira (16), um mês sem vencer uma partida, apesar de ter conseguido duas classificações na Copa do Brasil durante o período. Nesse recorte de tempo, o time colorado empatou quatro vezes e perdeu uma, marcando três gols e sofrendo cinco, por duas competições diferentes.\nNo dia 16 de fevereiro, o Vila Nova empatou em 2 a 2 com o Anápolis pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. De lá para cá, o Tigre perdeu para o Atlético-GO por 2 a 0, pela ida da semifinal do Estadual, e empatou em 0 a 0, na volta, sendo eliminado do torneio.\nDepois disso, o Vila Nova teve dois compromissos pela Copa do Brasil. A equipe empatou com o Velo Clube por 0 a 0 e com o Operário-MS por 1 a 1, ganhando nos pênaltis por 4 a 2 e 5 a 4, respectivamente, mas sem conseguir vencer com a bola rolando.