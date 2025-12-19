Neste ano, o Vila Nova anunciou a sua última contratação em 9 de janeiro, seis dias antes da estreia no Campeonato Goiano, contra a Aparecidense. Dos 14 reforços que o clube garantiu para o início da temporada, 12 deles foram anunciados ainda no ano anterior. Para 2026, a cartilha seguirá a mesma.\nGramado do OBA passa por reformas e estará pronto para Vila Nova utilizar no Goianão\nAté o momento, o Vila Nova anunciou oficialmente nove jogadores: os goleiros Airton e Gabriel Átila, o zagueiro Anderson Jesus, os volantes Marco Antônio e Willian Maranhão, o meia Marquinhos Gabriel e os atacantes Rafa Silva, Dellatorre e Ryan.\nA primeira contratação para 2026, de Marco Antônio, foi anunciada no dia 2 de dezembro, embora já tivesse sido acertada mais de uma semana antes. Na comparação com o planejamento de 2025, o primeiro anúncio de jogador foi de Diego Torres em 26 de novembro. Depois disso, foram 11 anúncios em dezembro e dois em janeiro.