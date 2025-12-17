O Vila Nova finalizou a venda de dois jogadores das categorias de base para o Flamengo. O volante Raimundo e o atacante Heitor, ambos de 16 anos, estavam em negociação com o time carioca há algumas semanas.\nCom o desfecho da transação, o Tigre vai embolsar cerca de R$ 1 milhão e manter 50% dos direitos dos atletas. O vice-presidente financeiro Hugo Jorge Bravo, que conduziu a negociação, não confirmou o valor exato.\nVila Nova volta a emprestar meio-campista, desta vez para o futebol mineiro\nRaimundo começou a sua formação no Atlético-MG e chegou ao Vila Nova neste ano. Fez nove jogos e dois gols pelo time sub-17 e entrou em campo 12 vezes pela equipe sub-20. Além disso, fez a sua estreia no profissional na derrota por 2 a 0 contra o CRB, pela 37ª rodada da Série B, quando atuou durante 11 minutos.