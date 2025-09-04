Por causa da suspensão do goleiro Halls, o Vila Nova terá o retorno de um jogador que não entra em campo desde fevereiro. Maurício Kozlinski, que atuou como titular no início da temporada, ganhará uma nova oportunidade debaixo das traves na partida diante do Athletic-MG. Internamente, o Tigre deposita confiança no experiente atleta.No empate em 2 a 2 contra a Chapecoense, na última segunda-feira (1º), na Arena Condá, Halls levou o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática - assim como o volante João Vieira. Com isso, Kozlinski voltará a ganhar chances, depois de ter atuado pela última vez no dia 15 de fevereiro, no empate sem gols contra o Inhumas pelo Campeonato Goiano.O Vila Nova não quis se pronunciar abertamente sobre as expectativas pela volta do jogador, mas o POPULAR apurou que, internamente, Kozlinski é visto como um grande profissional e todo o grupo tem confiança de que ele desempenhará um bom trabalho. O goleiro vem treinando normalmente com o restante dos companheiros de elenco desde que se recuperou.Neste ano, Kozlinski teria começado a temporada como titular, mas não disputou o primeiro jogo do ano, contra a Aparecidense, no Olímpico, porque sentiu um desconforto na região lombar antes mesmo da bola rolar. Halls o substituiu naquela partida e também no embate seguinte, contra o Anápolis. Pela 3ª rodada do Estadual, Kozlinski fez a sua estreia na vitória por 1 a 0 sobre o Goianésia, no Olímpico.Em 2025, Kozlinski entrou em campo oito vezes e só foi vazado em dois jogos, na derrota por 3 a 1 contra o Goiânia, no Serra Dourada, e na vitória por 3 a 1 diante do rival Atlético-GO, no Antônio Accioly.Contudo, o goleiro não teve sequência por questões físicas. Antes de ser contratado pelo Vila Nova, o experiente goleiro de 34 anos vinha de um longo tempo parado - o último jogo tinha sido em 11 maio de 2023, contra o São Paulo, pela Série A do Brasileiro, quando defendia o Fortaleza.Em março deste ano, ele passou por cirurgia de hérnia de disco e precisou ficar parado por cerca de um mês. Na Copa Verde, quem jogou foi Kauã.Nesse período, Halls agarrou a titularidade do time principal, foi importante na campanha do título do Goianão e disputou todos os jogos da Série B até o momento. Desde então, Kozlinski não teve mais oportunidades e, quando esteve disponível fisicamente, ficou apenas no banco de reservas.Agora, ele voltará a disputar uma partida depois de quase sete meses. O que pode ajudar Kozlinski na missão de ter um retorno bem-sucedido são as circunstâncias do duelo em questão. O fato do jogo ser no OBA é algo que entra na conta, e o adversário também tende a ser mais “acessível”, pelo menos em tese.O Athletic é atualmente o 15º colocado da Série B e vem de vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Volta Redonda, no confronto direto contra o rebaixamento. Porém, antes disso o Athletic vinha de seis jogos sem vencer, incluindo uma goleada sofrida por 4 a 0 contra a Chapecoense. Além disso, o Athletic tem o 5º pior ataque da Segundona (26 gols marcados) e a 7ª pior média de chutes certos por jogo (4, nos critérios do aplicativo SofaScore).