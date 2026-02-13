O Vila Nova confirmou que o jogo de volta das quartas de final do Goianão, contra o Anápolis, será no Estádio Olímpico. Até a última quinta-feira (12), o clube ainda não havia definido qual seria o local, mas publicou oficialmente nas redes sociais a respeito do assunto na madrugada desta sexta (13).\nO Onésio Brasileiro Alvarenga, casa do Vila Nova, segue passando por reformas no gramado. A diretoria tinha expectativas de voltar a usar o estádio no mata-mata, mas, como o local ainda não está 100%, preferiu retornar ao Olímpico, palco do último jogo do time contra mandante no Estadual - goleada por 4 a 1 sobre a Jataiense, pela 1ª fase.\nNão há previsão de quando o OBA estará apto a ser utilizado pelo Vila Nova. A estratégia usada pelo clube é definir no último momento possível.\nO duelo entre Vila Nova e Anápolis está marcado para a próxima segunda-feira (16), às 19h30. Os ingressos custam R$ 50, com meia-entrada para torcedores com a camisa colorada. No jogo de ida, no Jonas Duarte, o Tigre venceu por 2 a 0. Ou seja, pode até perder por um gol de diferença no Olímpico, que ainda assim avança às semifinais.