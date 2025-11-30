O diretor de futebol Alarcon Pacheco segue no Vila Nova para a temporada de 2026. A informação foi confirmada ao POPULAR pelo ex-presidente Hugo Jorge Bravo, que assumiu como vice-presidente de finanças na nova gestão, encabeçada por Fábio Brasil, na aclamação da última sexta-feira (28).\n“Ele (Alarcon) foi contratado para a temporada 2025 e vai continuar em 2026. É um excelente profissional, campeão pelo clube. Cumprimos a nossa meta estadual, chegamos na 3ª fase da Copa do Brasil e fizemos um Campeonato Brasileiro sem grandes sustos, apesar de ter sido bem aquém do que esperávamos. Mas dadas as circunstâncias, sabemos que no futebol existem vários fatores que estão fora do nosso controle. Avaliamos como positivo (o trabalho). É um cara do bem, honesto, trabalhador e conhecedor do mercado”, declarou.