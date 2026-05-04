O Vila Nova conseguiu o efeito suspensivo da pena, e o atacante Dellatorre poderá jogar contra o Athletic nesta segunda-feira (4), no OBA, pela 7ª rodada da Série B, mesmo após ter sido punido com três jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O efeito suspensivo foi concedido no início da tarde desta segunda-feira (4). A partida é nesta noite, a partir das 19 horas.\nDellatorre foi punido com três jogos de suspensão por causa de confusão no jogo contra o Confiança pela Copa do Brasil - empurrou adversários. Artilheiro do Tigre no ano, com nove gols, o jogador também está recuperado de tendinite e não atua há mais de um mês - seu último jogo foi em 1º de abril.\nA punição de Dellatorre será cumprida em outras competições que não a Copa do Brasil porque o Tigre já foi eliminado da competição e, em casos como este, o jogador cumpre a punição em outras competições organizadas pela mesma entidade, a CBF - no caso, Série B e Copa Verde, competições que o clube disputa.