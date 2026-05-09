O Vila Nova surpreendeu com a escalação do centroavante Dellatorre como titular no clássico contra o Goiás. O jogador foi suspenso pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e estava fora da partida deste sábado (9). O departamento jurídico do clube apresentou um requerimento e conseguiu a liberação para o atleta atuar pela Série B.\nA suspensão de Dellatorre foi por conduta antidesportiva no jogo contra o Confiança, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O primeiro julgamento do atacante colorado foi no dia 29 de abril. Ele foi punido com três partidas de suspensão pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD.\nNa última quinta-feira (7), o Pleno do STJD reduziu a pena para uma partida. Até então, Dellatorre estava fora do clássico contra o Goiás.\nNo mesmo dia, o advogado Paulo Pinheiro apresentou um requerimento ao STJD. No documento, o Vila Nova informou que disputa duas competições: Série B (pontos corridos) e Copa Centro-Oeste (está na fase eliminatória). O clube solicitou que a pena fosse cumprida em torneio com mesmo formato da Copa do Brasil, que é eliminatória.