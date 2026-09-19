O Vila Nova contou com tropeços de concorrentes para assumir a liderança da Série B. O time colorado fez sua parte, venceu o América-MG na sexta-feira (18) por 1 a 0 e contou com derrotas de Juventude e Novorizontino para finalizar a 29ª rodada na 1ª colocação da competição.\nJuventude e Novorizontino eram os únicos times que poderiam ultrapassar o Vila Nova na 29ª rodada. O time paulista perdeu de virada para o Ceará, por 2 a 1, na sexta-feira. Foi o mesmo enredo da derrota do clube gaúcho, que abriu o placar diante do Sport e sofreu a virada por 2 a 1, neste sábado (19).\nA 29ª rodada ainda será concluída, mas o Vila Nova não deixará a liderança. O time goiano tem 51 pontos, um a mais que Novorizontino (2º) e Juventude (3º).\nEssa é a sétima vez que o Vila Nova ocupa a liderança da Série B na atual edição. O time tinha sido líder nas rodadas 5, 6, 12, 14, 15, 16 e agora na 29ª.