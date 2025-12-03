O Vila Nova contratou o atacante Dellatorre, de 33 anos, que disputou a última Série B pelo Coritiba e já teve passagem pelo Atlético-GO. O anúncio da contratação foi feito na manhã desta quarta-feira (3).\nDellatorre, autor de quatro gols na última Série B, é o quinto reforço do Vila Nova para a próxima temporada, o terceiro para o ataque.\nO clube também acertou a chegada dos atacantes Rafa Silva, ex-Cruzeiro e América-MG, e Ryan, ex-Maranhão, além do volante Marco Antônio, ex-Náutico, e do zagueiro Anderson Jesus, ex-Avaí.\nGuaraí e Palmas são favoritos à elite do Tocantinense, na opinião dos internautas\nGoianão 2026 divulga tabela de jogos; campeonato começa dia 10 de janeiro\nDellatorre passou a última temporada no Coritiba e fechou o ano com 10 gols em 35 jogos. O jogador não renovou com o clube paranaense, que foi campeão da Segundona e vai disputar a Série A em 2026.