Na tarde deste domingo (7), o Vila Nova anunciou a contratação do goleiro Gabriel Átila, de 22 anos, que estava no Atlético-MG desde 2020, onde foi campeão brasileiro sub-20. O jogador foi revelado pelas categorias de base do próprio Tigre e retorna ao clube colorado, agora com contrato em definitivo até o dia 30 de novembro de 2027.

Em sua carreira, depois de sair do sub-17 do Vila Nova, Gabriel Átila atuou pela mesma categoria no Atlético-MG antes de subir para o sub-20. Desde 2024, foi promovido para o profissional da equipe mineira, mas não teve minutagem. Neste ano, esteve entre os relacionados na partida contra o Tocantinópolis, pela Copa do Brasil, mas não entrou em campo.

A priori, Gabriel Átila, que tem convocações pela seleção brasileira de base, chega para ocupar a vaga de terceiro goleiro do time, após a saída de Victor Hugo. Com isso, o Vila Nova não deve fazer mais contratações para a posição, já que Halls segue no elenco para 2026, e Airton, do Novorizontino, também está acertado com o clube goiano.