O Vila Nova contratou o goleiro Dalberson, de 28 anos, que estava no Guarani. O jogador vai assinar contrato até o fim de 2026 após uma rescisão amigável com o Bugre.\nDalberson tinha vínculo até novembro deste ano, mas o clube paulista aceitou o encerramento do contrato como parte de uma estratégia para aliviar a folha salarial. O goleiro gostou do projeto apresentado pelo Tigre e decidiu deixar o Guarani.\nDalberson chega como mais uma opção para o gol colorado. Ele já se despediu do Guarani e inicia os treinamentos com o Vila Nova nesta terça-feira (6).\nA contratação ocorre após a saída de Halls, que está se transferindo para o Sport por empréstimo. O elenco conta ainda com Airton Michellon, que veio do Novorizontino e, a princípio, será o titular, além de Gabriel Átila, formado na base do Atlético-MG.