Depois de ter o seu contrato rescindido com o Vitória, o meia Jean Mota assinou um novo vínculo com o Vila Nova, desta vez em definitivo. O contrato é válido até o fim da Série B deste ano. Com a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele está liberado para jogar normalmente diante do Remo.\nJean Mota chegou ao Vila Nova nesta temporada por empréstimo do Vitória até o dia 31 de dezembro de 2025. Na semana passada, o atleta chegou a um acordo com o Leão para a rescisão do contrato e, com isso, o empréstimo ao Tigre também parou de valer. Ele ficou livre no mercado e, na data-limite, a diretoria colorada contratou o atleta em definitivo.\nLeia também\n+ Vila Nova tenta melhorar aproveitamento em casa nos últimos jogos como mandante\nA janela de transferências do futebol brasileiro fechou no dia 2 de setembro. Porém, para jogadores sem contrato, a CBF permite que sejam registrados na Série B até esta sexta-feira (12), a não ser que já tenham defendido outro time em pelo menos oito partidas na atual edição do campeonato.