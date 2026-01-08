O Vila Nova acertou a contratação, por empréstimo, do lateral direito Hayner, de 30 anos, junto ao Santos. O jogador é o 12º reforço do Tigre para a temporada de 2026.\nHayner atuou pelo CRB em 2025, já que não tinha espaço no Peixe, e disputou apenas dois jogos pelo Campeonato Paulista. Pelo clube alagoano, somou 20 partidas na temporada, sendo 17 pela Série B e três pela Copa do Nordeste.\nO lateral não marcou gols nem deu assistências e, na maior parte do tempo, foi opção no banco de reservas ou sequer entrou nas partidas da Segundona.\nVolante ex-Atlético-GO diz iniciar "novo ciclo" no Vila Nova e quer conquistar títulos\nCom contrato com o Santos até o fim de 2026, Hayner assinou com o Vila Nova até o final desta temporada. Após o término do vínculo, o jogador poderá ficar livre para assinar com qualquer clube.