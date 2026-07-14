O Vila Nova fechou a sua sexta contratação na atual janela extraordinária de transferências. O meia-atacante Everton Galdino vai assinar com o clube goiano, por empréstimo do FC Tokyo, do Japão, até julho de 2027. O jogador de 29 anos, que é formado nas categorias de base coloradas, estava por último no Mirassol e chega em Goiânia no final de semana.\nEverton Galdino foi desenvolvido no próprio Vila Nova e estreou no futebol profissional em 2014, atuando também em 2015, 2016 e 2017, com um total de 18 jogos e um gol marcado.\nDe lá para cá o meia-atacante, atuou também no sub-20 do São Paulo, no Tombense, Ponte Preta e Figueirense. Entre 2023 e 2024, fez 72 jogos, 12 gols e duas assistências com a camisa do Grêmio, antes de se transferir para o futebol japonês.\nEm 2026, Everton Galdino foi repatriado pelo Mirassol por empréstimo e participou de 17 partidas, com um gol e uma assistência. A última vez em que ele entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Lanús, da Argentina, pela Libertadores da América, no dia 26 de maio. Desde então, estava de férias, após a paralisação do Campeonato Brasileiro em virtude da Copa do Mundo.