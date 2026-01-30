O Vila Nova anunciou a sua 13ª contratação para a temporada. O meia Dodô, de 31 anos, chega por empréstimo do Remo até o dia 30 de novembro de 2026, já foi regularizado pelo clube colorado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear. É a sua 2ª passagem pelo futebol goiano, após defender o Atlético-GO em 2023.\nEm seu currículo, Dodô foi campeão da Série B pelo Fortaleza, em 2018, e conquistou a Copa do Brasil pelo Atlético-MG em 2014. Também levantou as taças da Supercopa Grão-Pará (2026), Campeonato Paraense (2025), Campeonato Cearense (2019), Copa do Nordeste (2019), Campeonato Catarinense (2017) e Campeonato Mineiro (2015).\nDodô tem três acessos para a Série A na carreira: em 2018, pelo Fortaleza; em 2023, pelo Atlético-GO; e em 2025, pelo Remo. As outras equipes pelas quais o meio-campista atuou até hoje foram Figueirense, Chapecoense e Botafogo-SP, no futebol nacional, além de Khorfakkan e Ajman, dos Emirados Árabes Unidos, e Kazma SC, de Kuwait.