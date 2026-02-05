O Vila Nova contratou o volante Nathan Camargo, de 20 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino e disputou a última temporada pelo Remo. Profissionalmente, o jogador participou da campanha do acesso do Leão na Série B do ano passado, e chega por empréstimo ao clube goiano até o final de 2026.\nApesar da contratação, o Vila Nova não pode utilizar o jogador nos próximos jogos do Goianão. De acordo com o regulamento do torneio, novos atletas só podem ser inscritos a partir da semifinal. Portanto, caso o volante esteja em condições físicas, atuará pelo Estadual apenas se o Tigre passar das quartas e decidir inscrevê-lo.\nRecentemente, quando perguntado sobre o mercado de transferências, o vice-presidente colorado Hugo Jorge Bravo havia adiantado que o Vila Nova estava em busca de um meio-campista e, possivelmente, um volante.