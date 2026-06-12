O Vila Nova acertou mais duas contratações para a sequência da temporada. O zagueiro Breno, de 24 anos, do Paranavaí, e o atacante Caíque Jesus, de 25 anos, do Primavera-SP, desembarcam em Goiânia na semana que vem para reforçar o clube. O defensor chegará por empréstimo, e o atacante assinará em definitivo.\nFormado nas categorias de base de CB Sports, Joinville, Atlético Tubarão, Coritiba, Atlético-GO e Água Santa, Breno atuou pelos times profissionais do São Joseense, Foz do Iguaçu, América-PE, Cianorte e Taubaté.\nEm 2026, destacou-se pelo Paranavaí na 2ª Divisão do Campeonato Paranaense, com dez jogos e dois gols marcados. A equipe foi campeã estadual, e Breno entrou na seleção do campeonato.\nCaíque Jesus, por sua vez, foi desenvolvido na base do Jacuipense e do Bahia. Chegou a disputar 17 jogos pelo Tricolor de Aço, com três gols e uma assistência, entre 2019 e 2020. Transferiu-se para o futebol dos Emirados Árabes Unidos, foi repatriado pelo Jacuipense e defendeu também Itabuna, Santa Catarina e Cianorte.