O Vila Nova contratou o zagueiro Douglas Mendes. O jogador de 22 anos chegará em definitivo ao clube goiano com contrato até o final de 2028.\nDouglas Mendes atuou na temporada temporada 2025/2026 pelo Red Bull Salzburg e no Liefering (ambos da Áustria), nos quais teve poucas atuações. O defensor deve chegar a Goiânia nesta segunda-feira (29) para realizar os exames médicos e assinar o vínculo contratual.\nA informação do acerto entre as partes foi confirmada pelo gerente de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco. Ele explicou que faltam alguns detalhes, como as avaliações médicas, antes do anúncio oficial.\nDe volta ao futebol brasileiro, Douglas Mendes terá condições de ficar em evidência, atuar com mais regularidade e mostrar o porquê de ter sido considerado grande promessa quando foi revelado pela Ponte Preta - foi negociado pelo clube de Campinas por R$ 12 milhões com o grupo Red Bull - ele atuou no RB Bragantino-SP, depois foi repassado ao Red Bull Salzburg (Áustria).